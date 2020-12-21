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ОАО «РЖД» ввело 10-летние скидки на перевозки нефтяных грузов

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Правление ОАО «РЖД» под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова приняло решение об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на перевозки ряда нефтяных грузов на долгосрочный период.

Компания впервые максимально использовала свое право на принятие долгосрочного решения, установив скидки на 10-летний срок под обеспечение гарантированных объемов перевозок.

– Принятое решение демонстрирует готовность РЖД к формированию стабильной и долгосрочной тарифной политики. А взаимные гарантийные обязательства станут основой для более эффективного стратегического планирования, реализации инвестпроектов и в целом улучшения показателей деятельности как РЖД, так и наших партнеров, – отметил Олег Белозёров.

Скидка при перевозках нефтепродуктов со станций, обслуживающих Саратовский НПЗ, составит 19%, Уфимскую группу НПЗ – 14,8%, Самарскую группу НПЗ – 10,9%.

Кроме того, устанавливается скидка в размере 38% на экспортные перевозки дизельного топлива со станций отгрузки Самарской и Уфимской групп НПЗ. Дисконт будет распространяться на объемы перевозок, превышающие общие установленные гарантийные обязательства, и не будет суммироваться с базовой скидкой.

Принимая во внимание необходимость учета волатильности рынков сбыта нефтяных грузов, ОАО «РЖД» был детально проработан механизм толеранса (предельно допустимого отклонения в объеме предъявления груза от гарантийных обязательств), используемого в течение всего периода действия скидки.

Толеранс в размере 10 % будет рассчитываться от годового гарантированного объёма перевозок и не может быть превышен в течение всего 10-летнего периода действия договора. Если по итогам года объем перевозок будет не выполнен в пределах толеранса, то он должен быть восполнен в последующие периоды до окончания действия скидки.
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