ОАО «РЖД» ввело 10-летние скидки на перевозки нефтяных грузов

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Компания впервые максимально использовала свое право на принятие долгосрочного решения, установив скидки на 10-летний срок под обеспечение гарантированных объемов перевозок.– Принятое решение демонстрирует готовность РЖД к формированию стабильной и долгосрочной тарифной политики. А взаимные гарантийные обязательства станут основой для более эффективного стратегического планирования, реализации инвестпроектов и в целом улучшения показателей деятельности как РЖД, так и наших партнеров, – отметил Олег Белозёров.Скидка при перевозках нефтепродуктов со станций, обслуживающих Саратовский НПЗ, составит 19%, Уфимскую группу НПЗ – 14,8%, Самарскую группу НПЗ – 10,9%.Кроме того, устанавливается скидка в размере 38% на экспортные перевозки дизельного топлива со станций отгрузки Самарской и Уфимской групп НПЗ. Дисконт будет распространяться на объемы перевозок, превышающие общие установленные гарантийные обязательства, и не будет суммироваться с базовой скидкой.Принимая во внимание необходимость учета волатильности рынков сбыта нефтяных грузов, ОАО «РЖД» был детально проработан механизм толеранса (предельно допустимого отклонения в объеме предъявления груза от гарантийных обязательств), используемого в течение всего периода действия скидки.Толеранс в размере 10 % будет рассчитываться от годового гарантированного объёма перевозок и не может быть превышен в течение всего 10-летнего периода действия договора. Если по итогам года объем перевозок будет не выполнен в пределах толеранса, то он должен быть восполнен в последующие периоды до окончания действия скидки.