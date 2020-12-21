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Определился победитель онлайн-фотоконкурса «Жизнь в движении»

Новости


В Саратове подвели итоги онлайн-фотоконкурса «Жизнь в движении», приуроченного к 10-летию АО «Саратовская ППК».

Участвовать в мероприятии мог любой житель Саратовской области. Начиная с октября, организаторы принимали на электронную почту фотографии, отражающие деятельность пригородного железнодорожного транспорта. Сделать снимки можно было как на фотоаппарат, так и на смартфон. Главное условие: обработанное изображение должно было быть чёрно-белым и содержать один или несколько элементов красного цвета.
Лучшие работы определялись путём голосования в социальной сети. В итоге первое место заняла работа Дмитрия Беликова, который учится в 9 классе. За победу в конкурсе ему вручили сертификат на обучение фотоделу.

Церемонию награждения призёров организовали 17 декабря в пригородном зале саратовского железнодорожного вокзала. Там же была представлена выставка лучших конкурсных работ.

Ознакомиться с полным списком призовых мест и конкурсными работами можно на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.
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