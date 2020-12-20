В Саратове создадут российский центр тугоплавких металлов и их сплавов

просмотров: 223

Как сообщил председатель совета директоров АО Константин Лушпинин, вопрос создания нового производства имеет стратегическую важность для всей страны.«В России производство тугоплавких металлов и сплавов в настоящее время утратило былые позиции и находится в критическом состоянии. Тем не менее мы пока еще обладаем технологиями полного цикла такого производства. Первоочередная задача - закрыть потребности отечественного рынка в оборонной, ракетно-космической и других стратегических отраслях. Так что это еще и вопрос национальной безопасности», - заявил Лушпинин.В проект планируется вложить порядка 700 млн рублей и реализовать его к 2026 году. В результате появятся 370 новых рабочих мест. Предприятие получит активную поддержку регионального правительства и федеральной власти.