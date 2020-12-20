20 декабря 2020 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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В Саратове создадут российский центр тугоплавких металлов и их сплавов

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Уникальный проект будет реализован через 5 лет на базе акционерного общества «Промэлектроника».

Как сообщил председатель совета директоров АО Константин Лушпинин, вопрос создания нового производства имеет стратегическую важность для всей страны.

«В России производство тугоплавких металлов и сплавов в настоящее время утратило былые позиции и находится в критическом состоянии. Тем не менее мы пока еще обладаем технологиями полного цикла такого производства. Первоочередная задача - закрыть потребности отечественного рынка в оборонной, ракетно-космической и других стратегических отраслях. Так что это еще и вопрос национальной безопасности», - заявил Лушпинин.

В проект планируется вложить порядка 700 млн рублей и реализовать его к 2026 году. В результате появятся 370 новых рабочих мест. Предприятие получит активную поддержку регионального правительства и федеральной власти.