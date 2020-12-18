В рамках нацпроекта "Культура" в Саратове состоялась встреча библиотекарей региона.

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Специалисты проанализировали опыт работы модельных библиотек нового поколения, открывшихся в Саратовской области в 2019 году. Участниками встречи, посвященной деятельности модельных библиотек, стали 80 библиотекарей из 29-ти библиотек муниципальных районов области и г. Саратова.Модельные библиотеки региона представили коллегам свой опыт работы в обновленном формате за прошедший с момента открытия год, поделились успехами и достижениями.Заведующая научно-методическим отделом ОУНБ Галина Ивановнв Шелихова так прокомментировала успехи: «Создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» значительно продвинуло регион в развитии библиотечной сети. В 2020 году в 8-ми муниципальных районах области и г. Саратове работали 11 модельных библиотек нового типа. По результатам модернизации увеличилось в 2 раза - количество посадочных мест для пользователей (было 263, стало 586). На 31 компьютеризированных мест стало больше для пользователей библиотек (было 11, стало 42). В 5 раз возросло количество единиц мультимедийного оборудования (было 32, стало 159). В 10 раз увеличилось число новых поступлений в фонды библиотек , в среднем 2,8 тыс. экземпляров поступило на 1 модельную библиотеку". Ряд проблемных вопросов связан с комплектованием библиотек на данном этапе. Специалист дала рекомендации, адресованные всем общедоступным библиотекам, по основным регламентирующим документам и по участию библиотек в нацпроекте, сделав акцент на правилах оформления заявки.Главный библиотекарь научно-методического отдела ОУНБ Качанова Екатерина Юрьевна в своем выступлении «Библиотека нового поколения как центр притяжения» познакомила коллег с передовыми практиками работы российских библиотек, сделав акцент на актуальных вопросах активного внедрения и осваивания библиотекарями современных информационно-коммуникационных технологий и творческом подходе к работе.- Модельные библиотеки Саратовской области быстро перестроились на дистанционную работу и продемонстрировали востребованность онлайн-проектов, - отметила Качанова . - Последние месяцы показали, насколько важна цифровизация и обучение библиотекарей новым технологиям. Очень многие инициативы и технологии, которые были запущены в период дистанционной работы будут успешно действовать в и после окончания ограничительных мер.Примером был назван опытом работы библиотеки-филиала №20 села Генеральское Энгельсского муниципального района; ЦБ МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека»; Вязовской сельской библиотекой Татищевского муниципального района; ЦДБ МАУК «Балаковская городская центральная библиотека»; Хвалынская детская библиотека и ЦБ МБУК «Питерская межпоселенческая центральная библиотека».- Теперь наша библиотека стала приятным визуальным, а одновременно и интеллектуальным центром села, – сказала Галина Брайт, заведующая модельной библиотекой села Генеральское Энгельсского муниципального района; – Сюда приходят семьями. В ходе модернизации увеличилась площадь для обслуживания читателей, приобретено более 5 тыс. новых книг. развернуты многофункциональные мобильные зоны для работы, общения, мероприятий. А для самых маленьких –детская зона, с местом для игр и чтения.Отметим, что все вышеперечисленные библиотеки были участниками областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года» в номинации «Лучший библиотекарь модельной библиотеки». Развитие сети модельных библиотек будет продолжено в 2021 году.