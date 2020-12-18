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AI Community и Yandex.Cloud запустили онлайн-соревнование для ИТ-специалистов по созданию генеративной музыки

Новости
AI Community и Yandex.Cloud запустили онлайн-соревнование для ИТ-специалистов по созданию генеративной музыки

AI Community и облачная платформа Yandex.Cloud запустили онлайн-соревнование по созданию генеративной музыки Yet Another Data Challenge.

Участникам предложено обучить модель, которая сочиняет продолжение мелодии по заранее заданным человеком первым восьми тактам. Конкурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных специалистов Python, развивающихся в ML-разработке и Data Science. Прием заявок уже открыт.

Генеративная музыка - это мелодии, созданные алгоритмом на основе исходных данных с учетом стиля и других конкретных заданных параметров. Алгоритм создает продолжение мелодии, опираясь на предыдущие такты предоставленной ему композиции. Для синтеза подобных произведений знание нот и способность играть на инструментах участнику не нужны, главное – умение работать с данными. Область применения генеративных мелодий – фоновая музыка для фитнес-индустрии, сегмента HoReCa, а также помощь музыкантам в поиске новых идей.

В рамках соревнования участники получают доступ к сервису для ML-разработки Yandex DataSphere. Сервис позволяет переключаться между разными типами виртуальных машин без остановки вычислений, а также сократить потерю времени на создание и организацию среды разработки. Использование сервиса позволит разработчикам решить задачу соревнования за минимальное время. Также участники получают грант в размере 4000 рублей на использование всех сервисов платформы Yandex.Cloud.

Работы участников будут оценивать с помощью Яндекс.Толоки по методике side-by-side сравнения.

Менторами и спикерами конкурса выступают эксперты Yandex.Cloud и AI Community. Победители получат технику, брендированную продукцию Yandex.Cloud и гранты на дальнейшее использование сервиса Yandex DataSphere. Присоединиться можно до 24 декабря включительно. Итоги соревнования будут подведены 27 декабря.

Сайт соревнования https://ds2020.ai-community.com

Организатор соревнования AI Community, партнер – Yandex.Cloud

Yandex.Cloud — облачная платформа, где вы можете создавать и развивать свои проекты при помощи тех же технологий, на основе которых работают сервисы Яндекса. Облако позволяет наладить обработку и хранение данных, обеспечить безопасный доступ и обмен трафиком. Кроме того, вы можете создавать приложения на основе управляемых баз данных, а также пользоваться речевыми технологиями и машинным переводом.

AI Сommunity — cообщество разработчиков продуктов в сфере искусственного интеллекта численностью более 10 000 участников.