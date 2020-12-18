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Проверена надежность технологии лазерной сварки для всех конструктивных элементов современного самолета

Новости
Проверена надежность технологии лазерной сварки для всех конструктивных элементов современного самолета


В Москве на площадке ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» состоялось определение победителей V Национального конкурса инновационных проектов в аэрокосмической отрасли, который уже в пятый раз провел Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Победителем конкурса стал сенсационный проект Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича, которому предсказывали победу многие эксперты. Ученые предложили применять при сборке самолетов метод лазерной сварки, который позволит уйти от применяемой сегодня повсеместно технологии сборки самолетов с помощью заклепок.

Как пояснил представитель команды – победителя конкурса, заведующий лабораторией института им. С.А. Христиановича Александр Маликов, уход от заклепочной технологии сборки является давней мечтой авиастроителей всего мира. Помимо повышения производительности авиастроительных предприятий, это позволит снизить вес конструкции самолета почти на 25%. «К настоящему времени нами не только разработана, но и в самых разных измерениях, и с помощью самых различных методов проверена надежность технологии лазерной сварки для всех конструктивных элементов современного самолета, в которых сейчас применяется метод заклепочной сборки, – пояснил А. Маликов, – наш метод может применяться как к традиционным материалам, применяемым в авиастроении, так и к самым новым сплавам». Второе место заняла команда ученых Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН, третье – ученые Всероссийского научно-исследовательского института авиационных предприятий («ВИАМ»).

Как отметил на церемонии награждения победителей конкурса генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало, проведение конкурса стало возможным при активной партнерской поддержке со стороны целого ряда заинтересованных в инновациях ведомств и коммерческих структур – в первую очередь Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Правительства Московской области, Фонда инфраструктурных и образовательных программ (Группа Роснано), ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», Фонда «Сколково», АО «Вертолеты России», АО «Кронштадт», ПАО НПО «Наука», ПАО «ОАК», АО «ОДК», ООО «ФАНУК», ООО «Вэб Инновации», АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий», ООО «Инконсалт К», НИТУ «МИСиС», ГК «Роскосмос».