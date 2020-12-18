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В Литературном музее саратовских писателей представлена выставка «Грани таланта»

Новости
В Литературном музее саратовских писателей представлена выставка «Грани таланта»

В Центральной городской библиотеке в Литературном музее саратовских писателей организована выставка «Грани таланта».

Цель выставки – показать многогранность талантов известных саратовских писателей: их литературное мастерство, умение проявлять себя в различных видах искусства.

На выставке экспонируются работы декоративно-прикладного жанра Ивана Васильевича Шульпина, каждое сопровождается замысловатой подписью автора; живопись и графика Леонида Матвеевича Иванченко и Александра Павловича Гнутова, незаурядно проявивших себя в изобразительном искусстве; карикатуры и иллюстрации к книгам саратовских писателей Игоря Вячеславовича Шведова, его поделки, выполненные из различных пород дерева, аннотации к которым написал поэт Олег Юрьевич Дмитриев.

На выставке творческих работ саратовских писателей «Грани таланта» можно познакомиться с произведениями авторов, среди которых Иван Шульпин и Александр Гнутов - лауреаты Литературной премии имени Михаила Алексеева.

Материалы выставки «Грани таланта» представлены в группе «Централизованная библиотечная система Саратова» в социальных сетях.

Посещение Литературного музея саратовских писателей в Центральной городской библиотеке (Ул. Зарубина, 158/162) согласовывается по телефону: 29-00-33