Саратовские студенты завоевали титулы XIV Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России»

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В финале конкурса приняли участие 18 молодых людей, среди которых – будущие врачи, психологи, юристы, педагоги, рекламщики, организаторы, программисты, логисты, строители, волонтеры. Саратовскую область представили студенты Александра Акстына (СГЮА) и Евгений Долженко (СГТУ).Опыт участия в конкурсе позволил молодым людям не только с уверенностью представить выбранную профессию, а также раскрыть свои способности и стать примером для сверстников.С приветственным словом к студентам обратился министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов: «Пусть в таком необычном формате из-за ограничительных мероприятий, но мы смогли в этом году реализовать этот большой и творческий проект. Уже сейчас каждый из вас стал лицом студенчества, лицом молодежи в регионах. Создавайте проекты, организации, живите полной жизнью. Это будет прекрасная история, которая откроет перед вами целый мир возможностей».По итогам конкурсных испытаний титул «Мисс ПФО» завоевала представительница Ульяновской области Дарья Бессмертных.Саратовцы Александра Акстына стала обладательницей титула II вице-мисс, а Евгений Долженко - I вице-мистер.Победителями конкурса стали Никита Григоров (Ульяновская область) и Анна Семеновых (Республика Татарстан).«Мисс и Мистер Студенчество России - это не просто конкурс, это большая школа, большой путь, который прошел каждый из вас, начиная с регионального конкурса. Очень много сложных этапов. Сейчас, когда вы стоите здесь, вы уже победили и многого достигли в жизни. Для каждого из вас открыты 26 проектов платформы «Россия – страна возможностей», - отметила руководитель молодежных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Карих.Учредителями конкурса в 2020 году стали Федеральное агентство по делам молодежи и Российский Союз Молодежи.