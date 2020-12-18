Саратовский театр кукол «Теремок» подготовил онлайн-программу для детей к Новому году
В предновогодние дни и период новогодних каникул Саратовский театр кукол «Теремок» приглашает всех желающих поучаствовать в специальной новогодней программе.
Новогодняя афиша театра включает марафон праздничных интермедий, показ новогодних спектаклей онлайн, творческий конкурс для детей по мотивам постановок театра.
На следующей неделе в социальных сетях «Теремка» начнётся конкурс ёлочной игрушки «Сделай свою новогоднюю игрушку». Специально для конкурса театр подготовил ролик с мастер-классом по созданию ёлочной игрушки от педагога театра. Детям предложат посмотреть мастер-класс и сделать свою игрушку по мотивам спектаклей театра. Лучшие работы примут участие в онлайн-выставке в социальных сетях и на официальном сайте.
27 декабря стартует «Марафон новогодних интермедий». На ютуб-канале театра дети и взрослые смогут посмотреть архивные записи лучших представлений театра с участием Деда Мороза, Снегурочки и любимых сказочных персонажей, перенестись в атмосферу доброго новогоднего волшебства, зарядиться праздничным настроением, встретиться с театральными волшебниками не выходя из дома.
27 декабря театр покажет новогоднее представление «Когда зажигаются елки». Начало в 11:00.
29 декабря — «Всех сказку новогоднюю зовем!». Начало в 11:00.
31 декабря зрителей ждут три интермедии: в 11:00 — «Новогоднее путешествие». В 13:00 — «Всех сказку новогоднюю зовем!». В 16:00 — «Когда зажигаются елки».
В январе театр приглашает зрителей на новогодние спектакли, а также любимые постановки по народным сказкам и произведениям русских и зарубежных детских писателей. В онлайн-афише — спектакли «Три снежинки», «Госпожа Метелица», «Волк и семеро козлят» и другие. Трансляции начнутся с 3 января 2021 года. Афиша будет опубликована на сайте не позднее 24 декабря.
Видеозаписи интермедий и спектаклей будут доступны на ютуб-канале https://www.youtube.com/channel/UCoggGbsQMPsEPpgWyVMdeGw