ДК "Россия" начинает поэтический онлайн-марафон, посвященный творчеству Александра Твардовского

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Поэзию Твардовского можно назвать энциклопедией жизни народа середины XX века. Каждое стихотворение поэта, каждая его поэма – своеобразный гимн родной земле и русскому человеку.В его довоенной поэзии присутствуют и пейзажи, и психологические миниатюры, и философские раздумья, а глубина чувств и мыслей поэта выражается прозрачным русским языком.В суровые годы Великой Отечественной войны лирика Твардовского передавала военные настроения. Вершиной творчества этого периода является поэма «Василий Теркин.Наряду со стихами Твардовский писал прозу и критику.Многие годы Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир», мужественно отстаивая право на публикацию каждого талантливого произведения, попадавшего в редакцию. Его помощь и поддержка сказались в творческих биографиях таких писателей, как Ф. Абрамов, В. Быков, Ч. Айтматов, В. Шукшин, А. Солженицын и др.А. Т. Твардовский скончался после тяжелой болезни 18 декабря 1971 года.Дорогие друзья, приглашаем вас стать участником поэтического марафона!Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений А. Т. Твардовского (формат — MP4 , продолжительность — не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»:konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 18 декабря по 25 декабря 2020 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/.В теме сообщения на электронную почту необходимо указать:Поэтический марафон «Поэзия А. Т. Твардовского», Ф. И. О. участника марафона.#ДКРоссия #Саратов #поэтический_марафон #онлайн_марафон #поэтыРоссии #стихи #Твардовский