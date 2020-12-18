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ДК "Россия" начинает поэтический онлайн-марафон, посвященный творчеству Александра Твардовского

Новости


18 декабря в ГАУК СО ДК «Россия» @dk_rossiy стартует поэтический онлайн-марафон, посвящённый творчеству поэта, писателя, журналиста, трижды лауреата Сталинской премии СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий Александра Трифоновича Твардовского (1910 – 1971 г.г.).

Поэзию Твардовского можно назвать энциклопедией жизни народа середины XX века. Каждое стихотворение поэта, каждая его поэма – своеобразный гимн родной земле и русскому человеку.

В его довоенной поэзии присутствуют и пейзажи, и психологические миниатюры, и философские раздумья, а глубина чувств и мыслей поэта выражается прозрачным русским языком.

В суровые годы Великой Отечественной войны лирика Твардовского передавала военные настроения. Вершиной творчества этого периода является поэма «Василий Теркин.

Наряду со стихами Твардовский писал прозу и критику.

Многие годы Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир», мужественно отстаивая право на публикацию каждого талантливого произведения, попадавшего в редакцию. Его помощь и поддержка сказались в творческих биографиях таких писателей, как Ф. Абрамов, В. Быков, Ч. Айтматов, В. Шукшин, А. Солженицын и др.

А. Т. Твардовский скончался после тяжелой болезни 18 декабря 1971 года.

Дорогие друзья, приглашаем вас стать участником поэтического марафона!

Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений А. Т. Твардовского (формат — MP4 , продолжительность — не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»:konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 18 декабря по 25 декабря 2020 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/.

В теме сообщения на электронную почту необходимо указать:

Поэтический марафон «Поэзия А. Т. Твардовского», Ф. И. О. участника марафона.

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