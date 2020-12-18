18 декабря 2020 ПЯТНИЦА
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Порядка пятидесяти НКО Саратовской области получат поддержку более пятнадцати миллионов рублей на реализацию социальных проектов

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Состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению областного конкурса общественно полезных социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут реализованы в течение 2021 года.

По инициативе Губернатора Валерия Радаева в текущем году на поддержку социальных проектов некоммерческих организаций выделено более 15 млн рублей, максимальная запрашиваемая сумма на реализацию проектов была увеличена до 350000 рублей.

Всего в этом году на областной конкурс была подана 101 заявка.

По результатам независимой экспертизы победителями стали 48 организаций из 11 муниципальных районов и городских округов области (МО «Город Саратов» - 30, Энгельсский - 7, Балашовский – 2, Хвалынский – 2, Александрово-Гайский, Аткарский, Дергачевский, Петровский, Романовский, Советский, Татищевский районы - по 1).

Тематика проектов разнообразна – это проекты, направленные на туристическую привлекательность региона и социальную поддержку граждан, проекты национально-культурных организаций, а также в сфере культуры и образования, экологического просвещения и воспитания, проекты патриотической направленности.

Реализация проектов запланирована с января по сентябрь 2021 года