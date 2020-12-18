Порядка пятидесяти НКО Саратовской области получат поддержку более пятнадцати миллионов рублей на реализацию социальных проектов
Состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению областного конкурса общественно полезных социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут реализованы в течение 2021 года.
По инициативе Губернатора Валерия Радаева в текущем году на поддержку социальных проектов некоммерческих организаций выделено более 15 млн рублей, максимальная запрашиваемая сумма на реализацию проектов была увеличена до 350000 рублей.
Всего в этом году на областной конкурс была подана 101 заявка.
По результатам независимой экспертизы победителями стали 48 организаций из 11 муниципальных районов и городских округов области (МО «Город Саратов» - 30, Энгельсский - 7, Балашовский – 2, Хвалынский – 2, Александрово-Гайский, Аткарский, Дергачевский, Петровский, Романовский, Советский, Татищевский районы - по 1).
Тематика проектов разнообразна – это проекты, направленные на туристическую привлекательность региона и социальную поддержку граждан, проекты национально-культурных организаций, а также в сфере культуры и образования, экологического просвещения и воспитания, проекты патриотической направленности.
Реализация проектов запланирована с января по сентябрь 2021 года