Изменены правила предоставления субсидий гражданам на оплату жилищных и коммунальных услуг

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Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляются гражданам, если у них есть задолженность, подтвержденная вступившим в силу судебным актом. Речь идет о задолженности, которая образовалась в течение трех последних лет. Информация на самих платежках о задолженности не является причиной для отказа в предоставлении субсидий.Согласно изменениям, региональный орган исполнительной власти или уполномоченное им учреждение получает информацию о наличии у граждан задолженности на портале ГИС ЖКХ (Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства). При этом требовать у жителей такую информацию для предоставления субсидий нельзя, органы власти запрашивают ее самостоятельно у поставщиков услуг. Поставщики услуг обязаны отвечать на запросы в течение 5 дней.В связи с изменениями поставщикам жилищно-коммунальных услуг (в том числе управляющим организациям) необходимо провести работу в ГИС ЖКХ:1. зарегистрировать в ГИС ЖКХ лица, которые будут отвечать на запросы от органов соцзащиты;2. актуализировать в ГИС ЖКХ информацию по договорам на предоставление жилищных и коммунальных услуг в отношении многоквартирных домов;3. разместить на портале недостающую информацию по договорам на предоставление жилищных и коммунальных услуг в отношении многоквартирных домов в соответствии с требованиями Приказа 74/114;4. сообщить о размещении информации Государственную жилищную инспекцию Саратовской области по электронной почте: gzhi@saratov.gov.ru, с темой письма «Субсидии».Инспекция также призывает управляющие организации разместить в ГИС ЖКХ в установленные сроки платежные документы для жителей на оплату жилищных и коммунальных услуг.Согласно части 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ за неразмещение информации в ГИС ЖКХ или нарушение сроков размещения предусмотрено предупреждение или административный штраф на должностных лиц от пяти до десяти тысяч рублей.