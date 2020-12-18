KAMA TYRES представил новые зимние шины с шипами
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES разработал новую модель зимних шин – шипованные KAMA ALGA LT, которые адаптируются к различным погодным условиям от +10 до -45 °C. Они подходят для комплектации легкогрузового транспорта.
Как рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама», шины KAMA ALGA оснащены рисунком протектора с большим количеством ламелей и шипами противоскольжения, имеют морозостойкие резиновые смеси и оптимально подобранные армирующие материалы, что обеспечивает максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия в зимних условиях при отрицательных температурах окружающей среды.
Шипованные KAMA ALGA LT имеют уникальное строение и рисунок протектора:
12 и более дорожек расположения шипов противоскольжения обеспечивают максимальное сцепление с ледяной или заснеженной дорогой.
Элементы рисунка протектора вокруг шипов противоскольжения очищают, как щетки, поверхность зимнего дорожного полотна для улучшения работы шипов в режиме разгона и торможения.
Площадь элементов рисунка протектора обеспечивает безопасное движение в разную погоду благодаря созданию оптимального пятна контакта с дорогой.
Профиль и распределение материалов в зоне боковины улучшают управляемость и демпфирование шины.
Увеличенное число ламелей также улучшают сцепление с дорогой зимой.
Линейка КАМА ALGA LT разработана для легкогрузовых автомобилей и микроавтобусов для уверенного движения в сложных погодных условиях.