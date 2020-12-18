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Пушкинка провела для читателей онлайн-встречу с певицей Ниной Шацкой

Новости
Пушкинка провела для читателей онлайн-встречу с певицей Ниной Шацкой

16 декабря в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» на платформе для видеоконференций Zoom прошла онлайн-встреча с российской певицей, заслуженной артисткой РФ, всемирно известной исполнительницей романсов и джаза – Ниной Аркадьевной Шацкой (сопрано). В творческой встрече приняли участие учащиеся школ города Саратова и читатели Пушкинской библиотеки.

В программе «Поэзия и музыка едины» состоялся разговор о природе романса, о взаимосвязи русской поэзии и классической музыки на примере произведений А. Ахматовой, М. Цветаевой и других поэтов и композиторов.

Ребята активно задавали вопросы. Их интересовал творческий путь певицы, её участие в телевизионных проектах, предпочтения при выборе произведений для исполнения, любимые исполнители и планы на будущее. По просьбе аудитории Нина Шацкая дала советы по выбору материала для поступления в музыкальные вузы и использования приёмов распевки. И, конечно же, на встрече звучали романсы и джазовые композиции в исполнении певицы, которую ребята поблагодарили аплодисментами.

Напомним, что отличительная черта творчества Нины Шацкой - необычные трактовки традиционных произведений, синтез разных жанров и высокая исполнительская культура.

В репертуаре певицы есть романсы и джаз, ретро и русские песни. Из сольных проектов следует отметить цикл концертов «Осенний триптих» (2005), «Музыка любви» (2006), «Снегурочка» (2007), «От романса до джаза» (2008), «Игра Любви» (2009), цикл баллад под названием «Колдунья» (к 120-летию со дня рождения Анны Ахматовой).

Нина Шацкая участвовала в телевизионных шоу «Голос» и «Три аккорда», а также в программе «Романтика романса».