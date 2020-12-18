Спортсмен из Саратова завоевал Кубок России по спорту слепых

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Соревнования проходили с 12 по16 декабря в Московской области, участие в них приняли 116 спортсменов с нарушением зрения из 23 регионов страны.Кубок России на дистанции 100 метров брассом завоевал мастер спорта международного класса Максим Никифоров из Саратова.Три медали первенства России завоевала Ксения Новикова, преодолев дистанцию 50 метров на спине («серебро»), а также 100 метров и 50 метров вольным стилем («бронза»).Артем Митрошкин стал бронзовым призером первенства России на дистанции 400 м вольным стилем.Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Саратовского отделения ДЮСАШ «РиФ» Галина Ширшова и Олег Вдовенко.