Добровольцы приняли участие в Первом социальном онлайн-форуме "Единой России"

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Участие в форуме принял Президент РФ Владимир Путин. Обращаясь к участникам форума, он отметил, что важно дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии чрезвычайно они важны, сказал глава государства.Со словами Президента согласна Нурия Богдалова, которая работает в Саратовском ковид-госпитале в качестве мадика-волонтера.