Банк России проводит Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

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Каждый желающий с 7 по 18 декабря может оценить уровень собственных знаний, став участником мероприятия. Техническим партнером зачета выступила образовательная онлайн-платформа CORE. Участники должны за один час ответить на 30 вопросов. Тем, кто успешно справился с 20 и более вопросами, вручат именной сертификат.Зачет разделен для физических лиц и предпринимателей малого и среднего бизнеса, предложен разный уровень вопросов – базовый или продвинутый. По окончании зачета каждый участник получает рекомендации для повышения уровня финансовой грамотности и восполнения пробелов.Предпринимателей спросят о системе быстрых платежей, микрофинансировании, вопросах привлечения средств на фондовом рынке, о краудфандинге и инвестиционных платформах, лизинге, факторинге, страховании рисков, взаимодействии с банками, валютном контроле и финансовом мониторинге.Обычные граждане должны будут ответить на вопросы о кредитах, вкладах, страховании, пенсиях, налогах, банковских операциях, финансовом мошенничестве, инвестировании, защите прав потребителей финансовых услуг.