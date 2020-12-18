18 декабря 2020 ПЯТНИЦА
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Банк России проводит Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Новости
Банк России проводит Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Банк России и Агентство стратегических инициатив организовали Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности.

Каждый желающий с 7 по 18 декабря может оценить уровень собственных знаний, став участником мероприятия. Техническим партнером зачета выступила образовательная онлайн-платформа CORE. Участники должны за один час ответить на 30 вопросов. Тем, кто успешно справился с 20 и более вопросами, вручат именной сертификат.

Зачет разделен для физических лиц и предпринимателей малого и среднего бизнеса, предложен разный уровень вопросов – базовый или продвинутый. По окончании зачета каждый участник получает рекомендации для повышения уровня финансовой грамотности и восполнения пробелов.

Предпринимателей спросят о системе быстрых платежей, микрофинансировании, вопросах привлечения средств на фондовом рынке, о краудфандинге и инвестиционных платформах, лизинге, факторинге, страховании рисков, взаимодействии с банками, валютном контроле и финансовом мониторинге.

Обычные граждане должны будут ответить на вопросы о кредитах, вкладах, страховании, пенсиях, налогах, банковских операциях, финансовом мошенничестве, инвестировании, защите прав потребителей финансовых услуг.