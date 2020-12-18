18 декабря 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 декабря
Пушкинка провела для читателей онлайн-встречу с певицей Ниной Шацкой
16:15 | 17 декабря
Спортсмен из Саратова завоевал Кубок России по спорту слепых
15:25 | 17 декабря
Вниманию участников Программы государственного софинансирования пенсий!
14:37 | 17 декабря
В аэропорту «Гагарин» открылся магазин сладостей
13:40 | 17 декабря
«Серебряные» волонтеры Саратовской области популяризуют занятия йогой и скандинавской ходьбой
12:48 | 17 декабря
В Саратовской области меры социальной поддержки получают 220 тысяч человек
11:59 | 17 декабря
Добровольцы приняли участие в Первом социальном онлайн-форуме "Единой России"
11:41 | 17 декабря
Банк России проводит Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности
11:37 | 17 декабря
Проект «Вместе. To gather» расскажет русскоговорящим детям-билингвалам со всего мира о культуре и науке России
10:52 | 17 декабря
Пленарное заседание традиционных Пименовских чтений прошло в дистанционном формате
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Проект «Вместе. To gather» расскажет русскоговорящим детям-билингвалам со всего мира о культуре и науке России

Новости
Проект «Вместе. To gather» расскажет русскоговорящим детям-билингвалам со всего мира о культуре и науке России

О культуре и науке России расскажет русскоговорящим детям-билингвалам проект «Вместе. To gather».

Эта международная образовательно-просветительская инициатива организована при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Основная цель уникального проекта – содействовать развитию интереса у детей из разных стран к изучению русского языка. В декабре 2020 года участниками проекта станут дети из Киргизии и Испании.

В рамках «Вместе. To gather» планируется провести фестиваль «Русская наука. Изобретения русских ученых», творческий онлайн-марафон «Об искусстве. Просто», конкурс «История изобретений глазами детей». Дети смогут погрузиться в мир русского искусства и науки, узнать о наиболее выдающихся достижениях русских ученых и творчестве знаменитых художников, а также их биографиях, приобрести новые знания в сфере науки и техники, научиться ориентироваться в мире искусства, попробовать свои силы в творчестве. Авторская методика и опора на документы из архивных, музейных и библиотечных фондов делают видеоматериалы необычайно познавательными и интересными.
Партнерами проекта «Вместе. To gather» выступают цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».

Мероприятия проекта пройдут до 28 декабря. Регистрация участников проводится на сайте проекта «Вместе. To gather»