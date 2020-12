Проект «Вместе. To gather» расскажет русскоговорящим детям-билингвалам со всего мира о культуре и науке России

просмотров: 174

Эта международная образовательно-просветительская инициатива организована при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Основная цель уникального проекта – содействовать развитию интереса у детей из разных стран к изучению русского языка. В декабре 2020 года участниками проекта станут дети из Киргизии и Испании.В рамках «Вместе. To gather» планируется провести фестиваль «Русская наука. Изобретения русских ученых», творческий онлайн-марафон «Об искусстве. Просто», конкурс «История изобретений глазами детей». Дети смогут погрузиться в мир русского искусства и науки, узнать о наиболее выдающихся достижениях русских ученых и творчестве знаменитых художников, а также их биографиях, приобрести новые знания в сфере науки и техники, научиться ориентироваться в мире искусства, попробовать свои силы в творчестве. Авторская методика и опора на документы из архивных, музейных и библиотечных фондов делают видеоматериалы необычайно познавательными и интересными.Партнерами проекта «Вместе. To gather» выступают цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».Мероприятия проекта пройдут до 28 декабря. Регистрация участников проводится на сайте проекта «Вместе. To gather»