В аэропорту «Гагарин» открылся магазин сладостей

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Candy Shop - сеть магазинов сладостей, вкусных и необычных подарков. Магазины сети уже представлены в аэропорту Курумоч (Самара). В ассортименте: мармелад, конфеты, сладкие напитки, шоколад.За текущий год это уже второй магазин, открывшийся в пассажирском терминале аэропорта «Гагарин». В ноябре у пассажиров аэропорта появилась возможность приобрести здесь эксклюзивные мясные деликатесы и экопродукции в магазине «Добыча», который был открыт в ноябре 2020 года на втором этаже аэровокзального комплекса.Магазин Candy Shop расположен в зале внутренних вылетов и доступен зарегистрированным пассажирам.