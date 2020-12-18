18 декабря 2020 ПЯТНИЦА
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В аэропорту «Гагарин» открылся магазин сладостей

Новости
В аэропорту «Гагарин» открылся магазин сладостей

В международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») открылся магазин сладостей Candy Shop.

Candy Shop - сеть магазинов сладостей, вкусных и необычных подарков. Магазины сети уже представлены в аэропорту Курумоч (Самара). В ассортименте: мармелад, конфеты, сладкие напитки, шоколад.

За текущий год это уже второй магазин, открывшийся в пассажирском терминале аэропорта «Гагарин». В ноябре у пассажиров аэропорта появилась возможность приобрести здесь эксклюзивные мясные деликатесы и экопродукции в магазине «Добыча», который был открыт в ноябре 2020 года на втором этаже аэровокзального комплекса.

Магазин Candy Shop расположен в зале внутренних вылетов и доступен зарегистрированным пассажирам.