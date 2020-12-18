18 декабря 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратовской области меры социальной поддержки получают 220 тысяч человек
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В Саратовской области меры социальной поддержки получают 220 тысяч человек

Новости


В ходе совещания по развитию социальной инфраструктуры отмечено, что в 85 учреждениях социального обслуживания населения ежегодно получают социальные услуги 220 тысяч человек.

В общей сложности осуществляется предоставление 92 мер поддержки (80 по линии социальной защиты, 12 по линии труда и занятости). Указанными мерами социальной поддержки охвачено 725 тысяч человек.

Среди наиболее востребованных и финансово ёмких направлений поддержки отмечены такие меры как выплата на первенца (1,7 млрд рублей), выплата на третьего ребенка (1,4 млрд рублей), пособие по уходу за ребенком до полутора лет (1 млрд рублей), выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет (4,3 млрд рублей), пособие по безработице (3,1 млрд рублей).

Для создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами приобретается оборудование, необходимое для реализации 8 технологий социального обслуживания (продление активного долголетия, восстановление двигательной активности пожилых людей, обучение навыкам ухода за тяжелобольными родственниками и пр). Каждая технология действует на базе 6 учреждений области. В 2020 году ещё 7 учреждений оснащены специализированным оборудованием.

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» завершено строительство жилого корпуса Адоевщинского психоневрологического интерната, началось строительство корпуса Хватовского дома-интерната для престарелых и инвалидов», сейчас завершается 1 этап строительства. Ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.

В будущем году в рамках нацпроекта начнется строительство корпуса Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2022 год).

Начато развитие санаторно-курортного комплекса. В текущем году реализовывались 2 инвестиционных проекта. По инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина в 2020 году в рамках межбюджетного трансферта г. Москвы для завершения строительства водогрязелечебницы «Санатория-курорта им. В.И. Чапаева» выделено финансирование в размере 20 млн. рублей. На сегодняшний день основные работы (монтаж наружных коммуникаций, кровельные работы, монтаж перегородок внутри корпуса, монтаж лифтовой шахты и противопожарной лестницы) выполнены.

Также в этом году для повышения охвата граждан старшего поколения профилактическими и оздоровительными мероприятиями начато строительство трехэтажного корпуса на 77 мест в социально-оздоровительном центре «Пугачевский».