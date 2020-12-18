Вниманию участников Программы государственного софинансирования пенсий!

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Внесенные гражданами на личные счета суммы в размере от 2 000 до 12 000 рублей будут удвоены государством.Обращаем внимание, что участие в Программе возможно в течение 10 лет с момента поступления первого платежа. То есть для саратовцев, начавших уплату дополнительных страховых взносов в 2011 году, — 2020 год является последним годом участия в Программе с целью получения государственного софинансирования.Советуем не оставлять уплату дополнительных страховых взносов на последний предпраздничный день. Сделать взнос можно несколькими способами:самостоятельно через банк (бланк квитанции можно получить в территориальном органе ПФР по месту жительства, в самом кредитном учреждении, либо сформировать квитанцию на сайте Пенсионного фонда РФ (http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4409).через своего работодателя (участник Программы подает в бухгалтерию своего работодателя заявление с указанием размера взноса).Контролировать формирование средств участники Программы могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на Портале Госуслуг. В упомянутых сервисах отражается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, сумма государственного софинансирования и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также содержатся в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета, которую можно запросить в личном кабинете на официальном сайте ПФР, или получить, лично обратившись в МФЦ или клиентскую службу ПФР (обязательно по предварительной записи).Отметим, что за время действия Программы софинансирования пенсий ее участниками стали 48 927 жителей Саратовской области, которые внесли на свои лицевые счета в общей сложности свыше 1,2 миллиарда рублей.* Участниками Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений являются застрахованные лица, подавшие заявление о вступлении в Программу в срок до 31.12.2014 и уплатившие первый взнос не позднее 31.01.2015.