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Вниманию участников Программы государственного софинансирования пенсий!

Новости


Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области напоминает участникам Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений о необходимости сделать взнос до 31 декабря 2020 года.

Внесенные гражданами на личные счета суммы в размере от 2 000 до 12 000 рублей будут удвоены государством.
Обращаем внимание, что участие в Программе возможно в течение 10 лет с момента поступления первого платежа. То есть для саратовцев, начавших уплату дополнительных страховых взносов в 2011 году, — 2020 год является последним годом участия в Программе с целью получения государственного софинансирования.
Советуем не оставлять уплату дополнительных страховых взносов на последний предпраздничный день. Сделать взнос можно несколькими способами:
самостоятельно через банк (бланк квитанции можно получить в территориальном органе ПФР по месту жительства, в самом кредитном учреждении, либо сформировать квитанцию на сайте Пенсионного фонда РФ (http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4409).
через своего работодателя (участник Программы подает в бухгалтерию своего работодателя заявление с указанием размера взноса).
Контролировать формирование средств участники Программы могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на Портале Госуслуг. В упомянутых сервисах отражается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, сумма государственного софинансирования и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также содержатся в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета, которую можно запросить в личном кабинете на официальном сайте ПФР, или получить, лично обратившись в МФЦ или клиентскую службу ПФР (обязательно по предварительной записи).
Отметим, что за время действия Программы софинансирования пенсий ее участниками стали 48 927 жителей Саратовской области, которые внесли на свои лицевые счета в общей сложности свыше 1,2 миллиарда рублей.

* Участниками Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений являются застрахованные лица, подавшие заявление о вступлении в Программу в срок до 31.12.2014 и уплатившие первый взнос не позднее 31.01.2015.