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Пленарное заседание традиционных Пименовских чтений прошло в дистанционном формате

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15 декабря состоялось пленарное заседание XVIII Пименовских чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Мероприятие в связи с действующими ограничениями прошло в онлайн-формате. Участников заседания приветствовали Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Алексей Чумаченко и другие.

В выступлениях звучали тезисы о роли князя Александра Невского в российской истории, 800-летие которого будет отмечаться в 2021 году. Чтения открывают цикл мероприятий, посвященных этой дате. Трансляция пленарного заседания велась на YouTube-канале Саратовской митрополии. Также на канале можно присоединиться к заседаниям секций, которые продлятся до 20 декабря. По информации Саратовской епархии в настоящее время более 600 человек посмотрели заседания, проходящие в рамках XVIII Пименовских чтений.
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