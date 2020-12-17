Пленарное заседание традиционных Пименовских чтений прошло в дистанционном формате

просмотров: 59

Мероприятие в связи с действующими ограничениями прошло в онлайн-формате. Участников заседания приветствовали Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Алексей Чумаченко и другие.В выступлениях звучали тезисы о роли князя Александра Невского в российской истории, 800-летие которого будет отмечаться в 2021 году. Чтения открывают цикл мероприятий, посвященных этой дате. Трансляция пленарного заседания велась на YouTube-канале Саратовской митрополии. Также на канале можно присоединиться к заседаниям секций, которые продлятся до 20 декабря. По информации Саратовской епархии в настоящее время более 600 человек посмотрели заседания, проходящие в рамках XVIII Пименовских чтений.