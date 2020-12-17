Саратовский областной суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве женщины и ребенка

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Она подозревается в совершении убийства двух человек, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 2 п.п. «а, в» УК РФ).29 ноября 2020 года в одной из квартир дома, расположенного по ул. Чернышевского г.Саратова были обнаружены тела матери и ее малолетней дочери с множественными колото-резанными ранениями. По подозрению в совершении преступления была задержана Щеренко Елена Борисовна. Следствием установлено, что между потерпевшей и подозреваемой накануне возникла ссора, в ходе которой последняя вооружилась кухонным ножом и нанесла потерпевшей и ее дочери множественные удары в область груди, шеи и живота. Совершив убийство, Щеренко Е.Б. похитила из квартиры банковскую карту и золотые изделия, принадлежавшие потерпевшей. Часть денежных средств она обналичила и приобрела ювелирные изделия. Кроме того, Щеренко Е.Б. приняла меры к сокрытию следов на месте преступления: избавилась от ножа и попросила знакомую обеспечить ей алиби.Невозможность избрания более мягкой меры пресечения следствие обосновало тем, что подозреваемая, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, или иным образом воспрепятствовать производству по делу.Суд, выслушав доводы сторон, пришел к выводу о необходимости заключении подозреваемой под стражу. Решение было обосновано тем, что Щеренко Е.Б. подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а также отрицательными характеристиками подозреваемой и ее просьбой к знакомой об обеспечении алиби.С решением суда не согласились адвокаты потерпевшей, которые подали апелляционные жалобы. Защитники посчитали решение суда незаконным и необоснованным, а утверждения следствия – голословными и основанными на предположении. Свои доводы мотивировали тем, что подозреваемая активно способствует расследованию, а это противоречит наличию у нее намерений воспрепятствовать производству по делу.Саратовский областной суд, заслушав доводы сторон, оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу без удовлетворения. Подозреваемая будет находиться под стражей по 28 января 2021 года включительно.