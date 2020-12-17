83% работников Саратовской области готовы работать сверхурочно при максимальной заботе работодателей

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Большинство же (83%) отметили, что были бы готовы к этому – в 2019 года таких было 94%. Чаще всего так отвечают специалисты сферы безопасности, добычи сырья и автомобильного бизнеса, реже всего – представители профобласти бухгалтерия, финансы, а также научно-образовательной сферы.«70% работников Саратовской области, при максимальной заботе работодателей, также готовы были бы периодически выполнять работу, которая напрямую не относится к их должностным обязанностям. В прошлом году таких было 63%», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.Как работники Саратовской области оценивают заботу о сотрудниках на своем текущем/последнем месте работы? Максимальный балл (5) поставили лишь 8% работников области. Чаще всего высший балл встречается в ответах представителей добывающей сферы и в госсекторе. 23% оценили заботу о сотрудниках на четверку, а 13% - на тройку. 35% поставили два и менее балла.