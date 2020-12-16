16 декабря 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 16 декабря
ДК «Россия» представляет новую рубрику об искусстве «Беседы об искусстве. Арт — просвет»
16:16 | 16 декабря
Саратовский ТЮЗ приглашает зрителей принять участие в своих новогодних проектах
15:21 | 16 декабря
В Саратовской области дети сделали новогодние открытки для одиноких бабушек и дедушек
14:30 | 16 декабря
Саратовский областной театр оперетты подготовил к новогодним праздникам большую онлайн-программу
13:35 | 16 декабря
ВНИМАНИЕ: Управление Пенсионного фонда РФ информирует
12:48 | 16 декабря
СШОР по дзюдо «Сокол» отметила день рождения
11:55 | 16 декабря
В предновогодние дни усилено патрулирование в лесах Саратовской области
10:43 | 16 декабря
К Новому году областным киновидеоцентр подготовил специальную благотворительную акцию
09:49 | 16 декабря
Татьяна Гаранина: «Кассовое исполнение нацпроекта «Культура» составило 100%. Саратовская область первой среди регионов ПФО достигла таких показателей»
09:00 | 16 декабря
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ДК «Россия» представляет новую рубрику об искусстве «Беседы об искусстве. Арт — просвет»

Новости


ГАУК СО ДК «Россия» представляет вашему вниманию новую рубрику об искусстве «Беседы об искусстве. Арт — просвет».

Публикации будут выходить с периодичностью 1 раз в неделю, в которых вы узнаете информацию об различных объектах культуры. Сегодня беседа посвящена полотну известного российского художника, выдающегося мастера исторической живописи второй половины XIX века Василия Ивановича Сурикова — «Взятие снежного городка». Текст читает заведующая сектором по культурно-массовой работе ГАУК СО «ДК «Россия» Светлана Пудовкина.

https://www.youtube.com/watch?v=5Uw-OcMjsTo