ДК «Россия» представляет новую рубрику об искусстве «Беседы об искусстве. Арт — просвет»

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Публикации будут выходить с периодичностью 1 раз в неделю, в которых вы узнаете информацию об различных объектах культуры. Сегодня беседа посвящена полотну известного российского художника, выдающегося мастера исторической живописи второй половины XIX века Василия Ивановича Сурикова — «Взятие снежного городка». Текст читает заведующая сектором по культурно-массовой работе ГАУК СО «ДК «Россия» Светлана Пудовкина.https://www.youtube.com/watch?v=5Uw-OcMjsTo