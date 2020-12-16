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Саратовский ТЮЗ приглашает зрителей принять участие в своих новогодних проектах

Новости
Саратовский ТЮЗ приглашает зрителей принять участие в своих новогодних проектах

В преддверии Нового года Саратовский ТЮЗ им. Ю.П. Киселева приглашает всех желающих зарядиться праздничным настроением и присоединиться к творческим проектам театра.

В планах театра онлайн-показы новогодних спектаклей и чтение сказок, творческий конкурс для зрителей, зажигательный клип от воспитанников Студии Табакова, а также акция в поддержку тех, кто в новогодние праздники борется с болезнью.

В социальных сетях театра с 10 декабря проходит «Конкурс Беззаботных Масок». Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать свою креативную маску по мотивам одного из спектаклей ТЮЗа или же просто на тему театра и Нового года. Фотографию в маске нужно выложить не позднее 25 декабря на своей странице с хэштегами #маскавтюз и #тюзкиселева. Лучшие и самые интересные работы будут опубликованы в официальных аккаунтах и группах театрах. Авторы фото, набравшие наибольшее количество лайков, получат памятные подарки от театра. Результаты конкурса будут объявлены до Нового года.

Коллектив театра также приглашает зрителей подбодрить тех, кто в сложный период пандемии не сможет встретить Новый год со своей семьей и проведёт праздничные дни в больнице. Каждый неравнодушный может до 28 декабря написать открытку-поздравление и слова поддержки пациентам инфекционных отделений или медицинским работникам. Сбор открыток организован в кассе театра на площади Киселёва, их можно принести ежедневно с 10.00 до 18.00 и бросить в специальный ящик. Все собранные поздравления будут дополнены посланиями от артистов театра и переданы в одно из лечебных учреждений Саратова.

Не остаётся в стороне от новогодней программы и Детская Студия им. О.П. Табакова при театре. Сейчас ребята из вокально-театральной группы «Апельсин» заняты съемками новогоднего клипа, с которым они принимают участие в масштабном творческом конкурсе от «МосГаза». Видео студийцев станет также открыткой-поздравлением для всех зрителей театра, накануне Нового года состоится премьера клипа в социальных сетях театра.

Новогодние сюрпризы от ТЮЗа на этом не заканчиваются, сейчас в социальных сетях театра зрители пишут названия своих любимых новогодних сказок. Несколько из них будут творчески представлены артистами театра совместно с воспитанниками Студии им. О.П. Табакова, подробности проекта пока что держатся в секрете. Результат можно будет увидеть в дни новогодних праздников на сайте и в социальных сетях театра.

Кульминацией новогодней программы станет онлайн-показ на YouTube канале театра новогодних спектаклей прошлых лет. К сожалению, в этом году у зрителей не будет возможности побывать на новогодних представлениях в самом театре, но специально к Новому году будут собраны и опубликованы уникальные архивные записи, и театральные Дед Мороз и Снегурочка в онлайн-формате смогут таким образом заглянуть в дом к каждому ребенку. Программа онлайн-показов ещё формируется, она будет опубликована не позднее 25 декабря.