В Саратовской области дети сделали новогодние открытки для одиноких бабушек и дедушек

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В рамках акции «Согревая сердца» воспитанники реабилитационных центров готовят теплые поздравления всем одиноким бабушкам и дедушкам, мастерят праздничные открытки и сувениры для пожилых людей. Новогодние сюрпризы будут вручены пенсионерам в канун Нового года через социальных работников. К акции уже присоединились подопечные центра «Надежда» и воспитанники Красноармейского центра «Семья».Активно готовятся к празднику слушатели «Университетов третьего возраста». Напомним, поддержка этой просветительской программы оказывается в рамках нацпроекта «Демография». Пожилые люди участвуют в онлайн мастер-классах по созданию новогодних украшений и сувениров к празднику, записывают видеопоздравления и музыкальные концерты.Проходит конкурс и на лучшее новогоднее оформление социозащитных учреждений. Конкурсное жюри оценивает стиль и мастерство исполнения. Авторы самых интересных вариантов будут отмечены дипломами памятными подарками. Так, в Пугачевском центре социального обслуживания рабочее пространство украсили яркими шарами, веточками ели и цветными аппликациями.Традиционно к Новому году стартовал профсоюзный конкурс новогодней игрушки «В ожидании чуда». Сотрудники социальных служб мастерят поделки и елочные украшения. Среди готовых работ – изображения символа года, яркие шарики, новогодние композиции, топиарии, куклы-марионетки и резные фигурки животных. Лучшие работы будут собраны в отдельную выставку.