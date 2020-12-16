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Саратовский областной театр оперетты подготовил к новогодним праздникам большую онлайн-программу

Новости


Саратовский областной театр оперетты подготовил к новогодним праздникам большую онлайн-программу.

В афише онлайн-трансляций областного театра оперетты зрители увидят:

• 16 декабря оперетту И. Штрауса «Летучая мышь»

• 25 декабря музыкальную сказку Е. Шашина «В тридесятом царстве» (6+)

• 30 декабря Новогодний концерт (12+)

• 3 января мюзикл К. Брейтбурга «В стране Снежной королевы»( 6+)

• 6 января музыкальную сказку Е. Шашина «Пойди туда – не знаю куда»( 6+)

• 7 января мюзикл. Зубрича «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)

• 14 января Творческий вечер солистов театра О. Скляровой и А. Мухаметдинова «Две жизни, два сердца, две судьбы…»(12 +)

Спектакли для детей и взрослых появятся в течении праздничных дней, и – будут открыты до самого Рождества! Так что все желающие успеют посмотреть то, что им хочется. Видео спектаклей будет доступно на ютуб-канале Саратовского театра оперетты https://www.youtube.com/channel/UC73_oX8e2CDI5tz9rVx02Og

А в самом театре продолжаются репетиции. В ближайшее время состоится закрытая сдача мюзикла А. Журбина «Биндюжник и Король». Этот спектакль станет девятой постановкой театра, осуществленной в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Созданный по мотивам произведений Исаака Бабеля, спектакль представит артистов в серьезных и драматически сложных ролях. Глубокие переживания и непростые жизненные вопросы, которые встанут перед представителями семьи главных героев, позволят зрителю задуматься над тем, что действительно важно в этой жизни. Но, несмотря на глубину поднимаемых тем, «Биндюжник и Король» в первую очередь – мюзикл. А это значит, что зрителей ждет музыкально насыщенный, исполненный колоритных запоминающихся мелодий и вокальных партий, спектакль.

Одновременно идет работа еще над двумя новыми спектаклями – музыкальной комедией дель арте с элементами оперы-буфф «Венецианский карнавал» и музыкальной сказкой «Аладдин».

Автором либретто и режиссером-постановщиком спектакля «Венецианский карнавал» является главный режиссер нашего театра Владислав Сташинский, а музыкальную основу спектакля составят известные оперные партии и музыкальные темы разных композиторов, в числе которых В-А. Моцарт, Н. Паганини, Ф. Шуберт, Г. Доницетти, М. Равель, Дж. Верди, Дж. Россини, П. Чайковский, Ж. Бизе, и многие другие.

Автором и режиссером-постановщиком музыкальной сказки «Аладдин» также является Владислав Сташинский. Яркий колорит Востока, приключения, и, конечно же, настоящие любовь и дружба – всё это увидят юные зрители на сцене, когда, мы уверены – уже в недалеком будущем, театр вновь распахнет свои двери для посетителей!