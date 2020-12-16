СШОР по дзюдо «Сокол» отметила день рождения

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Школа олимпийского резерва «Сокол» - это место, где знания и спорт совмещаются в жизни детей. Среди выпускников «Сокола» было много известных спортсменов, которые неоднократно становились призерами чемпионатов, первенств и Кубков России и мира.Благодаря профессионализму тренерского коллектива спортивной школы «Сокол» подрастающее поколение становиться крепче и сильнее, ее воспитанники обретают уверенность и смелость.