16 декабря 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 16 декабря
ДК «Россия» представляет новую рубрику об искусстве «Беседы об искусстве. Арт — просвет»
16:16 | 16 декабря
Саратовский ТЮЗ приглашает зрителей принять участие в своих новогодних проектах
15:21 | 16 декабря
В Саратовской области дети сделали новогодние открытки для одиноких бабушек и дедушек
14:30 | 16 декабря
Саратовский областной театр оперетты подготовил к новогодним праздникам большую онлайн-программу
13:35 | 16 декабря
ВНИМАНИЕ: Управление Пенсионного фонда РФ информирует
12:48 | 16 декабря
СШОР по дзюдо «Сокол» отметила день рождения
11:55 | 16 декабря
В предновогодние дни усилено патрулирование в лесах Саратовской области
10:43 | 16 декабря
К Новому году областным киновидеоцентр подготовил специальную благотворительную акцию
09:49 | 16 декабря
Татьяна Гаранина: «Кассовое исполнение нацпроекта «Культура» составило 100%. Саратовская область первой среди регионов ПФО достигла таких показателей»
09:00 | 16 декабря
Подведены итоги детского фестиваля-конкурса казачьего творчества «Казачок»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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СШОР по дзюдо «Сокол» отметила день рождения

Новости


15 декабря ГБУСО «СШОР по дзюдо «Сокол» исполнилось 43 года.

Школа олимпийского резерва «Сокол» - это место, где знания и спорт совмещаются в жизни детей. Среди выпускников «Сокола» было много известных спортсменов, которые неоднократно становились призерами чемпионатов, первенств и Кубков России и мира.

Благодаря профессионализму тренерского коллектива спортивной школы «Сокол» подрастающее поколение становиться крепче и сильнее, ее воспитанники обретают уверенность и смелость.