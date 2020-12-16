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В предновогодние дни усилено патрулирование в лесах Саратовской области

Новости


В связи с наступлением новогодних праздников и увеличением вероятности незаконных рубок главного символа Нового года на территории Саратовской области с 25 ноября введен режим усиленной охраны хвойных насаждений, в особенности молодняков.

В этот период государственные лесные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии и лесной охраны лесничеств инспектируют возможные места незаконных рубок. Рейды патрулирования проводятся с привлечением сотрудников полиции в рамках реализации утвержденного плана совместных межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства. На сегодняшний день государственными лесными инспекторами министерства и лесничеств в районах области проведено 160 рейдов, 67 из которых - совместно с сотрудниками МВД РФ.

Также на всех основных дорогах в настоящее время организовано 16 стационарных и 18 передвижных постов, на которых совместно с сотрудниками ГИБДД производится проверка автотранспорта, перевозящего новогоднюю лесопродукцию, и наличия документов, дающих законное право на ее перевозку.

Кроме того, сотрудниками министерства и лесничеств в районах области ведется профилактическая и разъяснительная работа среди населения о недопустимости незаконной и бесконтрольной рубки хвойных насаждений, в том числе с целью заготовки новогодних елок, и ответственности, предусмотренной за нарушение лесного законодательства. В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса РФ лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Минприроды напоминает, что за 1 незаконно срубленное дерево породы сосна наступает административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ, которая влечет штраф в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей и полное возмещение ущерба виновным лицом. За 2 незаконно срубленных дерева породы сосна с ущербом на общую сумму 7000 рублей и более наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ и влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового. Кроме того, незаконно заготовленные древесина и иные лесные ресурсы подлежат конфискации в соответствии с уголовным законодательством или иным законодательством Российской Федерации. Также виновные лица будут обязаны возместить вред, причиненный лесам и находящимся в них природным объектам.