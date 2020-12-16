К Новому году областным киновидеоцентр подготовил специальную благотворительную акцию

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Сказочный персонаж в режиме онлайн обратится к каждому ребенку с приветственными словами, расскажет о подготовке к наступающему Новому году, с помощью мультгероев создаст атмосферу волшебства и праздничное настроение. Новогодний антураж, популярные герои, веселая танцевальная музыка и сам Дед Мороз сделают поздравление для детворы просто незабываемым.Специальным электронным письмом областной киновидеоцентр уже направил это кинопослание в адрес 36 саратовских социальных учреждений с постоянным пребыванием детей и 12 в муниципальных районах: Балаковском, Балашовском, Воскресенском, Вольском, Дергачевском, Красноармейском, Марксовском, Новоузенском, Озинском, Пугачевском, Хвалынском, Энгельсском.