Татьяна Гаранина: «Кассовое исполнение нацпроекта «Культура» составило 100%. Саратовская область первой среди регионов ПФО достигла таких показателей»

просмотров: 184

В связи с ограничительными мерами рабочее заседание прошло в онлайн формате. В зале присутствовали члены коллегии, руководители государственных и федеральных учреждений культуры, которые проживают в Саратове. Коллеги из муниципальных районов области участвовали в заседании в режиме ВКС - задавали вопросы, дополняли выступления. Всего было подключено более 150 человек.В повестке дня - вопросы об итогах и перспективах перехода в 2020-2021 годах детских школ искусств на региональный уровень и итоги проведения Года памяти и славы.В своем приветственном слове министр культуры Татьяна Гаранина подчеркнула, что несмотря на преграды, продиктованные сложившимся карантином, Саратовская область завершает год на лидирующих позициях по итоговым показателям национального проекта «Культура».«Благодаря нацпроекту «Культура» на первый план вышел человек и решение его творческих потребностей», - отметила Татьяна Гаранина. Министр подчеркнула, что на реализацию нацпроекта на уходящие двенадцать месяцев было предусмотрено 303,6 миллиона рублей. 285 миллионов рублей на улучшение культурной жизни Саратовской области выделил федеральный центр. Региональная доля софинансирования составила 18,6 миллиона рублей. Благодаря своевременному поступлению средств выполнен план по приобретению музыкальных инструментов, кинооборудования, аппаратуры для виртуальных концертных залов, строительству, реконструкции, капитальному ремонту учреждений культуры. Все средства были освоены в полном объеме и в срок.Важное достижение отрасли в том, что кассовое исполнение нацпроекта составило 100%. Саратовская область первой среди регионов ПФО достигла таких показателей. Наш регион максимально ориентирован на раскрытие юных талантов - начиная со школьной скамьи и заканчивая профессиональным образованием. Сегодня идет активное становление и формирование нового единого образовательного пространства детских школ искусств Саратовской области.Подробно об итогах и перспективах перехода на региональный уровень ДШИ доложила директор Саратовского областного методического центра Светлана Неводчикова. Ее выступление дополнили коллеги – директора детских школ искусств из районов области, которые уже с 1 января 2020 года получили статус государственных.Как отметила директор ДШИ с.Ивантеевка Марина Сечина, нацпроект «Культура» изменил жизнь школы и ее воспитанников: «В рамках мероприятий национального проекта «Культура» в 2020 г. наша школа в числе первых в области получила инструменты и оборудование. Это стало творческим стимулом и для педагогов, и для учащихся. Мы реально ощутили, что национальный проект «Культура» – очень важная и своевременная инициатива Правительства Российской Федерации. Только на приобретение музыкальных инструментов школе было выделено 2972000 рублей. Теперь у нас есть новый баян «Юпитер 2-Д», 2 аккордеона «Юпитер» (3/4 и малый), 4 металлофона, 2 банкетки для пианистов, ожидается поставка 2 пианино и рояля. Также наша школа приобрела звуковое оборудование и 10 комплектов вокальных радиомикрофонов для концертов в Ивантеевке и филиалах школы. Наша школа стала победителем областного конкурса «Лучшая школа искусств Саратовской области» в номинации «Лучшая Детская школа искусств районного поселения». У нас обучается немало одарённых детей, которые хотели бы в дальнейшем связать свою жизнь с музыкой и любимым инструментом. Многие из выпускников школы продолжают занятия в высших и средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства».Доклады директоров ДШИ были поддержаны выступлениями представителей родительских комитетов государственных ДШИ из Ершова, Ртищева и р.п. Сенной.Об итогах Года памяти и славы на коллегии рассказала первый заместитель министра культуры области Татьяна Астафьева.В заключение работы коллегии состоялось вручение почетных грамот и благодарностей Губернатора области, министерства культуры области.