Подведены итоги детского фестиваля-конкурса казачьего творчества «Казачок»

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Организованное при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области мероприятие реализуется в рамках Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. Ежегодно на протяжении 4-х лет в конце года юные представители казачества демонстрируют свои таланты в вокале, хореографии, художественном слове, а также в оригинальном жанре на казачью тематику.С приветственным словом выступила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, отметив, что казаков всегда отличали подлинный патриотизм и стремление служить во благо родной земли и православной веры, стремление к осуществлению духовной миссии казачества в истории нашего государства. Нынешнее поколение российского казачества преумножает традиции.Всего для участия в фестивале было подано более 70 заявок из 10 муниципальных районов области и одна из г. Пенза.По итогам детского в номинации «Вокал» лауреатом I степени стал Родион Толкачев с произведением «Как за Доном», Всевеликого Войска Донского Хоперского Отдельного казачьего общества г. Балашов.Обладателем номинации Гран-при стала Анна Стручалина, ученица школы №9 им. П.а Столыпина г. Балашова с произведением «Сон атамана», (руководитель Ирина Зайцева).В номинации «Хореография» лауреатом I степени станл коллектив «Гран па» с танцем «Черноморочка» детской школы искусств пос. Пробуждение Энгельсского муниципального района (руководитель Елена Светличная).Обладателем номинации Гран-при стал народный коллектив ансамбля народного танца «Кружевница» с танцем «Казачий пляс» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» р.п. Степное Советского муниципального района (руководитель - Людмила Комасова).В номинации «Художественное слово» лауреатом I степени стал Кирилл Целых, учащийся центрального Дома культуры с.Ивантеевка Ивантеевского муниципального района (руководитель Акмарал Усачева).Обладателем номинации Гран-при стал Богдан Цветков, учащийся «Средней общеобразовательной школы с. Идолга» в д. Македоновка Татищевского муниципального района с прозой «О Колчаке, крапиве и прочем» (руководитель Ольга Собянина).В номинацию «Оригинальный жанр» было подано наименьшее количество заявок и членами жюри было принято решение о присуждении лауреата I степени в жанре фланкировка казачьей шашкой ансамблю «Юные казаки» средней общеобразовательной школе №19 с.Луганское Красноармейского района (руководители - Надежда Куликова и Алексей Шпортун).Также членами жюри принято решение о награждении специальным призом самых маленьких участников конкурса - воспитанников дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» г.Балашова (руководитель Алена Цыплакова).Победители будут награждены дипломами, увлекательными фотоальбомами «Саратов в жизни России» и сувенирами с фирменным логотипом фестиваля, а также компакт-дисками с видеозаписями лучших номеров фестиваля этого года.