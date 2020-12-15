Состоялась премьера постановки «Шурале» детского школьного татарского театра «Нур»

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На ней присутствовали заместитель председателя комитета по общественным отношениям, анализу и информации Светлана Мусафирова, председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Саратовской области Зуфар Хакимов, председатель совета отцов гимназии, член Общественной палаты города Саратова Рустам Абдульманов, а также учащиеся гимназии.Дети показали спектакль на родном татарском языке, а также выступили в национальных татарских костюмах.Спектакль был поставлен в рамках выделенного гранта социальных проектов. Победителем конкурса на право получения субсидий на поддержку общественных организаций по направлению «деятельность в области культуры, образования»» стала общественной организации РТНКА Саратовской области, Национальная (татарская) гимназия. После чего было принято создать детский школьный татарский театр «Нур».С созданием детского театра «Нур» поздравила Светлана Мусафирова: «Очень важно сохранять традиции, родной язык и знать свои корни. Желаю ученикам успехов в творчестве».К теплым словам присоединились Зуфар Хакимов и Рустам Абдульманов. Также Зуфар Хакимов отметил, что именно сохранение родного языка и народных традиций является основой воспитания будущего поколения.Напомним, мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. На входе проводилась термометрия, а также все присутствующих были в защитных масках.