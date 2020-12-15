Эксперты не берутся предугадать последствия иска Федеральной торговой комиссии против Facebook
Стало известно, что антимонопольный иск против Facebook подала в Штатах Федеральная торговая комиссия. Она настаивает на том, что социальный гигант злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и тем самым мешает здоровой конкуренции.
Неоднозначность ситуации заключается в том, что эта же структура раньше сама разрешила покупку как Instagram, так и популярного мессенджера WhatsApp. Именно на данный факт планируют упирать юристы компании при выстраивании линии поведения и защиты. Однако по мнению большинства экспертов, последствия подобного разбирательства пока что предугадать сложно.
Беспрецедентный иск
Стоит отметить, что сам иск по масштабам своих последствий на данный момент не имеет прецедента. Никогда ещё такие крупные и влиятельные в западном мире в Интернете структуры насильственно не разделяли. Пойдёт ли это на пользу рынку? С одной стороны, больше участников получат возможность реально конкурировать. С другой, подобное разделение может привести к тому, что продавать товары через социальные сети станет неудобно.
Отрицать огромного влияния того же Instagram на продажи в Сети невозможно. Поэтому если разделение всё-таки произойдёт, то это может сказаться на всём рынке виртуального товарооборота. С другой стороны, сейчас всё большое значение в Сети в плане продаж приобретают маркетплейсы, которые начинают диктовать свои правила. Однако у крупных компаний тоже могут быть проблемы с антимонопольным законодательством.
Как бы то ни было, полностью предугадать дальнейшее развитие событий проблематично. Однозначно понятно только одно: за данным судебным разбирательством внимательно следить будут многие.