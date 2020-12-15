15 декабря 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 15 декабря
Состоялась премьера постановки «Шурале» детского школьного татарского театра «Нур»
16:14 | 15 декабря
Подведены итоги профилактического мероприятия «Перекресток»
15:38 | 15 декабря
В минсельхозе области запланирована встреча по ценам на хлеб
15:02 | 15 декабря
Эксперты не берутся предугадать последствия иска Федеральной торговой комиссии против Facebook
14:21 | 15 декабря
Стартовала Всероссийская акция «Тайный Дед Мороз»
13:30 | 15 декабря
Поездки в купейных вагонах в декабре можно совершить со скидкой 50%
12:38 | 15 декабря
Саратовская область берет вектор на развитие хоккея
11:42 | 15 декабря
Вчера верхний ярус Набережной Космонавтов стал пешеходной зоной
10:50 | 15 декабря
Коллектив Саратовского областного центра народного творчества имени Лидии Руслановой стал дипломантом Всероссийского фестиваля
09:54 | 15 декабря
Соцработник из Саратовской области стала лауреатом Всероссийского конкурса "Святость материнства"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В минсельхозе области запланирована встреча по ценам на хлеб

Новости


Сегодня в министерстве сельского хозяйства области пройдет встреча с руководителями ведущих хлебокомбинатов области для выработки совместных решений по обеспечению населения области доступными продуктами. Главная задача - стабилизация цен на хлебобулочные изделия.

Министерством сельского хозяйства области в выходные дни были проведены рейды по всем крупным продовольственным рынкам на предмет мониторинга цен. В настоящее время с производителями и поставщиками ведутся переговоры о возможности реализации продукции внутри региона по минимальным отпускным ценам. Отдельные категории социально-значимых продуктов будут продаваться по «красным ценникам» уже на этой неделе, в частности, на территории областного сельхозрынка в поселке «Юбилейный».

Мероприятия проводятся в рамках исполнения поручения Президента по принятию оперативных мер по стабилизации цен на основные виды продукции. Напомним, ранее глава региона Валерий Радаев поставил задачу обеспечить не только необходимый объем продовольствия, но и ценовую доступность продуктов питания для населения. В рамках данного поручения была создана межведомственная комиссия по мониторингу цен на продуктовую корзину в торговых сетевых магазинах и на рынках области.

На федеральном уровне разработан комплекс мер по стабилизации цен:

— в декабре 2020 года будут заключены соглашения, согласно которым розничные цены на сахар будут снижены до 46 рублей (с НДС) за килограмм, а на масло подсолнечное — до 110 рублей (с НДС) за килограмм;

— в 2021 году планируется частично компенсировать хлебопекарным предприятиям затраты на приобретение муки, а мукомолам — на закупку продовольственной пшеницы.

Кроме того, для ограничения вывоза зерновой продукции за пределы страны Правительством РФ с начала 2021 года вводятся повышенные пошлины и сниженные квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, маслосемян подсолнечника.

Необходимо отметить, что по доступности продовольственной корзины Саратовская область находится на третьем месте в ПФО. По итогам уборочной кампании 2020 года регион полностью обеспечил внутренние потребности в зерне и маслосеменах подсолнечника для загрузки имеющихся производственных мощностей и нарастил поставки за пределы региона.

Правительством области проводится политика по стабилизации цен на региональном продовольственном рынке и обеспечению населения города Саратова и области качественными продуктами питания по доступным ценам. Для этого на постоянной основе организована работа сельскохозяйственных ярмарок как в областном центре, так и во всех муниципальных районах области, в которых местные товаропроизводители участвуют без посредников.