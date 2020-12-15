В минсельхозе области запланирована встреча по ценам на хлеб

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Министерством сельского хозяйства области в выходные дни были проведены рейды по всем крупным продовольственным рынкам на предмет мониторинга цен. В настоящее время с производителями и поставщиками ведутся переговоры о возможности реализации продукции внутри региона по минимальным отпускным ценам. Отдельные категории социально-значимых продуктов будут продаваться по «красным ценникам» уже на этой неделе, в частности, на территории областного сельхозрынка в поселке «Юбилейный».Мероприятия проводятся в рамках исполнения поручения Президента по принятию оперативных мер по стабилизации цен на основные виды продукции. Напомним, ранее глава региона Валерий Радаев поставил задачу обеспечить не только необходимый объем продовольствия, но и ценовую доступность продуктов питания для населения. В рамках данного поручения была создана межведомственная комиссия по мониторингу цен на продуктовую корзину в торговых сетевых магазинах и на рынках области.На федеральном уровне разработан комплекс мер по стабилизации цен:— в декабре 2020 года будут заключены соглашения, согласно которым розничные цены на сахар будут снижены до 46 рублей (с НДС) за килограмм, а на масло подсолнечное — до 110 рублей (с НДС) за килограмм;— в 2021 году планируется частично компенсировать хлебопекарным предприятиям затраты на приобретение муки, а мукомолам — на закупку продовольственной пшеницы.Кроме того, для ограничения вывоза зерновой продукции за пределы страны Правительством РФ с начала 2021 года вводятся повышенные пошлины и сниженные квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, маслосемян подсолнечника.Необходимо отметить, что по доступности продовольственной корзины Саратовская область находится на третьем месте в ПФО. По итогам уборочной кампании 2020 года регион полностью обеспечил внутренние потребности в зерне и маслосеменах подсолнечника для загрузки имеющихся производственных мощностей и нарастил поставки за пределы региона.Правительством области проводится политика по стабилизации цен на региональном продовольственном рынке и обеспечению населения города Саратова и области качественными продуктами питания по доступным ценам. Для этого на постоянной основе организована работа сельскохозяйственных ярмарок как в областном центре, так и во всех муниципальных районах области, в которых местные товаропроизводители участвуют без посредников.