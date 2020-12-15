Стартовала Всероссийская акция «Тайный Дед Мороз»

просмотров: 71

14 декабря 2020 года на сайте тайныйдедмороз.рф дан старт Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз». Министерство информации и печати Саратовской области поддерживает акцию и приглашает принять в ней участие.Основная цель – подарить новогоднее настроение, объединить жителей страны в праздновании Нового года. Принять участие в челлендже может любой желающий.Каждый участник акции после регистрации на сайте в рандомном порядке получает контактную информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом. Обмен подарками происходит в online и offline формате по желанию участников. Также можно самостоятельно определить географию своего участия – свой регион, федеральный округ или вся страна.Акция проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи с 14 декабря 2020 по 10 января 2021 года.Основные хештеги акции: #ТайныйДедМороз, #Новыйгодвкаждыйдом, #Мывместе.