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Стартовала Всероссийская акция «Тайный Дед Мороз»

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В детстве каждый писал письмо Деду Мороза с самыми заветными мечтами. Новый Год отличная возможность вспомнить детство и стать волшебником чтобы подарить чудо другому человеку.

14 декабря 2020 года на сайте тайныйдедмороз.рф дан старт Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз». Министерство информации и печати Саратовской области поддерживает акцию и приглашает принять в ней участие.

Основная цель – подарить новогоднее настроение, объединить жителей страны в праздновании Нового года. Принять участие в челлендже может любой желающий.

Каждый участник акции после регистрации на сайте в рандомном порядке получает контактную информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом. Обмен подарками происходит в online и offline формате по желанию участников. Также можно самостоятельно определить географию своего участия – свой регион, федеральный округ или вся страна.

Акция проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи с 14 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

Основные хештеги акции: #ТайныйДедМороз, #Новыйгодвкаждыйдом, #Мывместе.
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