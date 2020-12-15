15 декабря 2020 ВТОРНИК
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13:30 | 15 декабря
Поездки в купейных вагонах в декабре можно совершить со скидкой 50%
12:38 | 15 декабря
Саратовская область берет вектор на развитие хоккея
11:42 | 15 декабря
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Поездки в купейных вагонах в декабре можно совершить со скидкой 50%

Новости


До 24 декабря открыта продажа билетов по акции «Скидка 50% на верхние места купейных вагонов».

Дисконт распространяется на поездки, которые будут совершены до 24 декабря включительно.
Предложение действует при покупке билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, в том числе на составы Приволжского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Полный список поездов, на которые распространяется акция, можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

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В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования.
Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.
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