Поездки в купейных вагонах в декабре можно совершить со скидкой 50%

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Дисконт распространяется на поездки, которые будут совершены до 24 декабря включительно.Предложение действует при покупке билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, в том числе на составы Приволжского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Полный список поездов, на которые распространяется акция, можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.***В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования.Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.