Саратовская область берет вектор на развитие хоккея

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В рамках встречи участники подписали договор о сотрудничестве и совместной деятельности, направленной на развитие детского хоккея в регионе.Руководитель хоккейной академии Максим Петров отметил, что Саратовская область является кузницей талантливых хоккеистов: «Саратов - хоккейный город. У вас есть нужная инфраструктура. Именно из-под крыла Саратова вышли именитые хоккеисты: Мышкин, Михайлов, Федотов».На основании соглашения на базе региональной спортивной школы «Кристалл» будет создано отделение хоккея «Академии Петрова» детей 2016 года рождения.«Для нас сейчас важно заняться трансформацией не столько воспитанников спортивной школы, как переобучению методистов и тренеров. В Саратове развита старая преподавательская школа. Региональной тренерской базе не хватает современных технологий в построении тренировочного процесса, нацеленности на результат. Хочется, чтобы хоккей развивался, несмотря на обстоятельства», - отметил министр.В 2021 году на территории области начнет свою реализацию программа наставников по хоккею: первые специалисты региона отправятся в командировку в академию для обмена опытом и получения профессиональных знаний и навыков.В конце встречи Александр Абросимов подарил представителям академии книгу «Кристальные люди» Станислава Гридасова.Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.