KD NAVIEN обновляет логотип и стратегию развития компании

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Реализуя предыдущий этап развития, KD NAVIEN применила стратегию экстенсивного роста, завоевывая лидирующие позиции на рынках Азии, России, СНГ, Европы и США. Теперь компания переходит к созданию комплексных решений для обустройства жилья. В перспективе холдинг рассчитывает позиционировать себя в качестве умного партнера по созданию комфортной окружающей среды.Деятельность холдинга на глобальном рынке за пределы производства только отопительного оборудования вышла уже давно, отметил директор по маркетингу официального представительства NAVIEN в России Никита Голубев. Появление новых направлений требует от компании обеспечить сохранение существующих клиентов и стать привлекательной для будущих.Впервые за двадцать последних лет проводя ребрендинг, компания включила в обновленный логотип третий элемент – образ человека. Размещенный в центре фокуса внимания, он имеет угол наклона в 36,6 градусов, что вызывает аналогию с комфортным состоянием человеческого организма. Два других элемента, выполненных в основных корпоративных цветах, сохранены. Оранжевый цвет указывает на стремление компании повышать качество жилищных условий потребителя, а голубой цвет говорит о технологической экспертизе, лидерстве и духе первооткрывателей.Официальное представительство южнокорейского KyungDong NAVIEN в России ООО «Навиен Рус» появилось в РФ в 2013 году. С тех пор оно трижды удостаивалось звания «Марка №1 в России», а в 2020 году стало лауреатом премии «Компания года» в категории «Лучший поставщик отопительного оборудования».