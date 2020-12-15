15 декабря 2020 ВТОРНИК
Новости
17:09 | 14 декабря
KD NAVIEN обновляет логотип и стратегию развития компании
17:00 | 14 декабря
Пенсионный фонд России: Неработающие саратовцы смогут выбрать форму трудовой книжки при трудоустройстве
16:12 | 14 декабря
Четыре саратовских проекта стали победителями национальной премии событийного туризма
15:22 | 14 декабря
Во Фрунзенском районе Саратова раскрыта кража из автомобиля
14:30 | 14 декабря
Саратовцы успешно выступили на конноспортивных соревнованиях
14:14 | 14 декабря
Игорь Комаров провел Совет округа по профилактике и борьбе с COVID-19
13:41 | 14 декабря
Ансамбль народных инструментов «Парафраз» стал чемпионом международного конкурса музыкантов «Трофей мира»
12:45 | 14 декабря
«Протон» одержал победу над красноярским «Енисеем»
11:48 | 14 декабря
Состоится Четвертый межрегиональный конкурс видеопроектов на иностранных языках «Галерея портретов»
10:51 | 14 декабря
Владимир Мальков в составе сборной России стал обладателем путевки в плей-офф чемпионата Европы
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

KD NAVIEN обновляет логотип и стратегию развития компании

Новости
KD NAVIEN обновляет логотип и стратегию развития компании

Следующий этап развития привел к обновлению логотипа корейского производителя отопительного оборудования KD NAVIEN. Новый элемент фирменного стиля будет использован компанией на локальном и зарубежном рынках.

Реализуя предыдущий этап развития, KD NAVIEN применила стратегию экстенсивного роста, завоевывая лидирующие позиции на рынках Азии, России, СНГ, Европы и США. Теперь компания переходит к созданию комплексных решений для обустройства жилья. В перспективе холдинг рассчитывает позиционировать себя в качестве умного партнера по созданию комфортной окружающей среды.

Деятельность холдинга на глобальном рынке за пределы производства только отопительного оборудования вышла уже давно, отметил директор по маркетингу официального представительства NAVIEN в России Никита Голубев. Появление новых направлений требует от компании обеспечить сохранение существующих клиентов и стать привлекательной для будущих.

Впервые за двадцать последних лет проводя ребрендинг, компания включила в обновленный логотип третий элемент – образ человека. Размещенный в центре фокуса внимания, он имеет угол наклона в 36,6 градусов, что вызывает аналогию с комфортным состоянием человеческого организма. Два других элемента, выполненных в основных корпоративных цветах, сохранены. Оранжевый цвет указывает на стремление компании повышать качество жилищных условий потребителя, а голубой цвет говорит о технологической экспертизе, лидерстве и духе первооткрывателей.

Официальное представительство южнокорейского KyungDong NAVIEN в России ООО «Навиен Рус» появилось в РФ в 2013 году. С тех пор оно трижды удостаивалось звания «Марка №1 в России», а в 2020 году стало лауреатом премии «Компания года» в категории «Лучший поставщик отопительного оборудования».