Вчера верхний ярус Набережной Космонавтов стал пешеходной зоной

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Дорожные знаки 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны» установлены на участке от улицы Некрасова до гостиницы «Словакия» (включая пл. Гагарина) и по улице 2-я Садовая (на участке от ул. Чернышевского до Новой Набережной).В силу вступили и знаки одностороннего движения, установленные по ул. Белоглинская (от ул. 53-й Стрелковой Дивизии в сторону ул. Рахова) и ул. Бахметьевская (от ул. Рахова в сторону ул. М. Горького).Напомним, что указанные территории входят в большое пешеходное кольцо. Данный проект инициализировал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.