Вчера верхний ярус Набережной Космонавтов стал пешеходной зоной
Вчера, 14 декабря, начали действовать знаки, установленные на верхнем ярусе Набережной Космонавтов, обозначающие, что улица является пешеходной зоной. Соответствующее решение было принято комиссией технического (координационного) совета по вопросам городского хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов».
Дорожные знаки 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны» установлены на участке от улицы Некрасова до гостиницы «Словакия» (включая пл. Гагарина) и по улице 2-я Садовая (на участке от ул. Чернышевского до Новой Набережной).
В силу вступили и знаки одностороннего движения, установленные по ул. Белоглинская (от ул. 53-й Стрелковой Дивизии в сторону ул. Рахова) и ул. Бахметьевская (от ул. Рахова в сторону ул. М. Горького).
Напомним, что указанные территории входят в большое пешеходное кольцо. Данный проект инициализировал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.