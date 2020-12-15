15 декабря 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 15 декабря
Состоялась премьера постановки «Шурале» детского школьного татарского театра «Нур»
16:14 | 15 декабря
Подведены итоги профилактического мероприятия «Перекресток»
15:38 | 15 декабря
В минсельхозе области запланирована встреча по ценам на хлеб
15:02 | 15 декабря
Эксперты не берутся предугадать последствия иска Федеральной торговой комиссии против Facebook
14:21 | 15 декабря
Стартовала Всероссийская акция «Тайный Дед Мороз»
13:30 | 15 декабря
Поездки в купейных вагонах в декабре можно совершить со скидкой 50%
12:38 | 15 декабря
Саратовская область берет вектор на развитие хоккея
11:42 | 15 декабря
Вчера верхний ярус Набережной Космонавтов стал пешеходной зоной
10:50 | 15 декабря
Коллектив Саратовского областного центра народного творчества имени Лидии Руслановой стал дипломантом Всероссийского фестиваля
09:54 | 15 декабря
Соцработник из Саратовской области стала лауреатом Всероссийского конкурса "Святость материнства"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Коллектив Саратовского областного центра народного творчества имени Лидии Руслановой стал дипломантом Всероссийского фестиваля

Новости


Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, министерство культуры и туризма Рязанской области, Рязанский областной научно-методический центр народного творчества с 26 по 28 ноября 2020 года провели в Рязани межрегиональный этап II Всероссийского фестиваля патриотической песни «Моё Отечество – моя Россия!».

В проекте приняли участие солисты и вокальные ансамбли из Белгородской, Воронежской, Кемеровской, Мурманской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тверской областей и города Москвы в следующих номинациях: «Народный вокал», «Академический вокал», «Эстрадный вокал» в четырех возрастных категориях. Саратов представлял «Народный коллектив» ВИА «Виват» Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой. По итогам фестиваля коллектив был удостоен диплома I степени.