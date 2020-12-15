Коллектив Саратовского областного центра народного творчества имени Лидии Руслановой стал дипломантом Всероссийского фестиваля

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В проекте приняли участие солисты и вокальные ансамбли из Белгородской, Воронежской, Кемеровской, Мурманской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тверской областей и города Москвы в следующих номинациях: «Народный вокал», «Академический вокал», «Эстрадный вокал» в четырех возрастных категориях. Саратов представлял «Народный коллектив» ВИА «Виват» Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой. По итогам фестиваля коллектив был удостоен диплома I степени.