Коллектив Саратовского областного центра народного творчества имени Лидии Руслановой стал дипломантом Всероссийского фестиваля
Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, министерство культуры и туризма Рязанской области, Рязанский областной научно-методический центр народного творчества с 26 по 28 ноября 2020 года провели в Рязани межрегиональный этап II Всероссийского фестиваля патриотической песни «Моё Отечество – моя Россия!».
В проекте приняли участие солисты и вокальные ансамбли из Белгородской, Воронежской, Кемеровской, Мурманской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тверской областей и города Москвы в следующих номинациях: «Народный вокал», «Академический вокал», «Эстрадный вокал» в четырех возрастных категориях. Саратов представлял «Народный коллектив» ВИА «Виват» Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой. По итогам фестиваля коллектив был удостоен диплома I степени.