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Соцработник из Саратовской области стала лауреатом Всероссийского конкурса "Святость материнства"
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Соцработник из Саратовской области стала лауреатом Всероссийского конкурса "Святость материнства"

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Сотрудник Марксовского центра социальной помощи семье и детям Марина Алефиренко стала лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства», организованного Фондом Андрея Первозванного. В этом году на конкурс было подано более 240 заявок из 50 регионов России.

Конкурс проводится пятый год подряд. Его главная цель – привлечь внимание к защите материнства и детства, повышению рождаемости за счет сохранения беременности у женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора.

Второе призовое место в номинации «Лучший специалист по социальной работе с беременной женщиной и семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации» среди учреждений 1-2 уровня оказания лечебно-профилактической помощи населению заняла специалист Марксовского центра социальной помощи семье и детям «Семья» Марина Алефиренко.

Порядка 20 лет Марина Викторовна трудится в социальной сфере, ежедневно оказывая помощь нуждающимся женщинам, молодым мамам и молодым семьям. С 2012 года Марина Алефиренко реализует совместно с кабинетом планирования семьи женской консультации Марксовской ЦРБ комплексную программу «Аистенок», направленную на профилактику социального сиротства, укрепление супружеских отношений и подготовку родителей к рождению ребенка. В 2018 году проект «Аистенок» вошел в число «100 лучших программ России» Всероссийского конкурса «Вектор детства». По инициативе Марины Алефиренко открыт клуб «Молодая мама», задачей которого является профилактика отказов от новорожденных, оказание помощи молодым беременным женщинам, в том числе правовой и консультационной.

На конкурс «Святость материнства» была представлена комплексная программа Марксовского центра социальной помощи семье и детям «Зарождение чуда», направленная на профилактику социального сиротства и жестокого обращения, предотвращение отказов матерей от детей. В рамках проекта специалисты центра в тесном взаимодействии с социальным работником и медицинским персоналом кабинета планирования семьи Марксовской ЦРБ помогают будущим мамам и папам подготовиться к роли родителей, повышают правовую культуру своих подопечных. За время реализации данной программы более 100 человек получили квалифицированную помощь от сотрудников центра «Семья».