Игорь Комаров провел Совет округа по профилактике и борьбе с COVID-19

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В обсуждении приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, руководители регионов ПФО и главные федеральные инспекторы субъектов округа.Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул: уходящий год в связи с эпидемией коронавируса стал вызовом для всех, в том числе и для органов власти, колоссальные испытания приходится выдерживать региональным системам здравоохранения. В настоящее время в целом по ПФО порядка 43 тысяч человек лечатся от COVID-19. Всего же с марта текущего года в целом по округу данное заболевание было выявлено у более, чем 300 тысяч человек.Полпред отметил, что, несмотря на сложные условия, в обществе и на всех уровнях власти произошла консолидация, объединение усилий: Минздравом России, Роспотребнадзором, Росздравнадзором, а также их подведомственными территориальными органами в целях решения большого количества вопросов выстроена система быстрого взаимодействия с регионами. По мнению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, «данный формат совещаний крайне важен, так как в федеральных округах существуют общие проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции». В своем выступлении Михаил Мурашко особое внимание уделил организации системы медицинской помощи: «Так как количество больных, поступающих в осенний период, превысило весенние показатели, мы изменили подходы в лечении больных в соответствии с накопленным опытом и мобилизовали кадровый резерв. Благодаря этому, начиная с марта, в целом по стране уровень летальности от коронавирусной инфекции снизился более чем в 2 раза».Главный санитарный врач Анна Попова в своем докладе рассказала об уровне заболеваемости острыми респираторными инфекциями в ПФО и коронавирусной инфекцией, отдельно отметила, что «в разных субъектах единой тенденции по данному показателю не наблюдается, однако в целом в Российской Федерации отмечается тенденция по стабилизации ситуации».«Со стороны федерального центра регионам своевременно оказывается поддержка, в том числе выделяются средства на развертывание коек, приобретение лекарств, выплаты работникам учреждений здравоохранения, задействованным в оказании помощи больным с COVID-19. Сейчас в округе развернуто около 60 тысяч коек для лечения больных коронавирусной инфекцией», - сказал Игорь Комаров.При этом полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что «регионам нужно внимательно следить за развитием ситуации и незамедлительно реагировать на возникающие риски, при необходимости надо вводить дополнительные профилактические и ограничительные меры, особенно это актуально в преддверии новогодних праздников».Также Игорь Комаров подчеркнул важность поддержания высоких объемов тестирования жителей и увеличения мощности лабораторий для своевременного выявления заболевших. Кроме того, полпред сказал, что главы регионов должны держать на контроле вопросы, связанные с высоким уровнем загрузки коек, обеспеченностью лекарствами, оказанием своевременной высококвалифицированной медицинской помощи жителям.«У нас получился конструктивный диалог. По итогам заседания Совета будут подготовлены конкретные предложения, которые помогут в решении многочисленных вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, в том числе касающихся синхронизации усилий и действий федерального центра и регионов округа», — подвёл итог совещания Игорь Комаров.