Пенсионный фонд России: Неработающие саратовцы смогут выбрать форму трудовой книжки при трудоустройстве

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Напомним, что не позднее 31 декабря 2020 года каждому работающему по трудовому соглашению работнику необходимо сделать свой выбор между ведением трудовой книжки в бумажном виде или в электронном формате. Для работников переход к новому электронному формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется с согласия человека.Письменное заявление о своем выборе работник может передать только своему работодателю. Информацию о поданном работником заявлении о выборе способа ведения трудовой книжки работодатель представляет в составе отчетности в Пенсионный фонд РФ.Граждане, которые в настоящее время не работают и по состоянию на 31.12.2020 также не будут являться работающими, смогут сделать выбор в любое время, в том числе и после 1 января 2021 года. Для этого при трудоустройстве они могут обратиться к работодателю с заявлением о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ (в бумажном виде) или о предоставлении работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (в электронном виде).Такой же порядок касается граждан, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними в соответствии с трудовым законодательством или иными нормативными правовыми актами сохранялось место работы. Такими, например, могут быть периоды временной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком, отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.Что касается граждан, которые только в 2021 году начнут трудовую деятельность, то все сведения о периодах их работы изначально будут вестисьтолько в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.