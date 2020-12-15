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Четыре саратовских проекта стали победителями национальной премии событийного туризма

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Финал IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 проходил 8-10 декабря в Екатеринбурге.

В 2020 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три проекта, реализованные в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В числе победителей есть и проекты Саратовской области:

1 место - III Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел», Саратовская область, Саратов; номинация «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»;

2 место – «Клубничное удовольствие», Саратовская область, Балаково; номинация «Лучший муниципальный проект в формате онлайн в поддержку и продвижение событийного туризма»;

2 место - отдел по развитию туризма МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива», Саратовская область, Балаково; номинация «Лучший муниципальный ТИЦ — организатор турсобытий».

Специального диплома «За стремление реализовать яркую идею проекта» в номинации «Лучший проект туристического события (не реализован по причине отмены из-за COVID-19) удостоен проект «Дай 5!» (Саратовская область, Балаково).

Также партнёром премии - «Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) R&C» награждён дипломом IV Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» (г. Балашов).