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Саратовцы успешно выступили на конноспортивных соревнованиях

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Саратовцы успешно выступили на конноспортивных соревнованиях

На прошлой неделе саратовская спортсменка Софья Сакунц была зачислена в состав Московской команды «Улётный взлёт», в которой выступают такие спортсмены как Ия Фирсова, Ангелина Черевань, Ирина Максимова, Эмилия Саксина, Наталия Володяшкина, Анастасия Захарова, а капитаном и тренером команды является - Вадим Черевань.

Выступление команды в новом составе состоялось в рамках командного турнира Maxima Masters Team (I этап) в минувшие выходные в конноспортивном клубе Maxima Stables, где по итогам команда заняла II место, обойдя команды соперников.

Кроме этого в эти же даты в Maxima Stable проходили Международные соревнования по конкурсу, в которых приняли участие более 300 спортивных пар. Спортсменка Софья Сакунц завоевала бронзу на маршруте 125 см на коне по кличке Рио Гранде.

Также, еще одна саратовская спортсменка и член сборной области - Аксёнова Кристина, выступавшая на лошади по кличке Бирюза на маршруте 115 см, показала лучшее время среди всех участников зачета и заняла почетное первое место.

Уверенное прохождение маршрута и правильная тактика принесли спортсменке заветное золото в первый день турнира. Во второй день соревнований спортсменка выступала на маршруте 120 см, преодолела его без штрафных очков и вошла в десятку лучших.

Сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта.