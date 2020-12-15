Ансамбль народных инструментов «Парафраз» стал чемпионом международного конкурса музыкантов «Трофей мира»
Финал одного из самых престижных музыкальных состязаний – международного конкурса «Трофей мира 2020» - состоялся онлайн поздно ночью 12 декабря.
За право принять участие в этом конкурсе состязаются лучшие баянисты и аккордеонисты всего мира. Победители на всю жизнь обретают титул чемпиона мира и получают возможность успешно начать свою карьеру с масштабного гастрольного турне по разным странам.
Ансамбль народных инструментов «Парафраз» стал чемпионом международного конкурса музыкантов «Трофей мира». «Это показательная победа, - прокомментировала успех земляков министр культуры Татьяна Гаранина. - Саратовские музыканты укрепляют музыкальное единство народа. В конкурсе участвовали исполнители со всего мира, но лучшим среди ансамблей стал наш «Парафраз». От всей души поздравляю музыкантов, руководителя Евгения Разживина и саратовскую филармонию! Сейчас, даже дистанционно, наши музыканты активно занимаются, пополняют репертуар новыми произведениями, участвуют в мировых конкурсах!»
Сообщает министерство культуры Саратовской области.