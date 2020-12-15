Состоится Четвертый межрегиональный конкурс видеопроектов на иностранных языках «Галерея портретов»

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Организаторы конкурса: МБОУ «Гимназия X.13» города Нижнего Новгорода, Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ), Ассоциация городов Поволжья и администрация города Нижнего Новгорода.Цель конкурса видео-проектов - формирование у школьников устойчивого интереса к изобразительному искусству посредством активного взаимодействия с ним, в том числе с использованием иностранного языка.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов.