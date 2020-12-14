Владимир Мальков в составе сборной России стал обладателем путевки в плей-офф чемпионата Европы
С 10-12 декабря в городе Артселаре (Бельгия) прошли игры в квалификационной группе 2 к чемпионату Европы по бадминтону среди смешанных команд 2021. В эту группу вместе с Россией входили команды Польши, Бельгии и Швейцарии.
В составе сборной команды России выступил ведущий бадминтонист Саратовской области, занимающийся спортивной школы «Олимпийские ракетки», спортсмен ГБУ «СОЦСП», мастер спорта международного класса Владимир Мальков.
По итогам турнира команда сборной России одержала победу в группе 2 отборочного этапа чемпионата, тем самым став обладателем путевки в плей-офф.
С 10 по 12 декабря отборочные этапы чемпионата Европы проходили в 6-ти странах Европы: Англии, Португалии, Франции, Германии, Австрии и Бельгии. Победители каждой квалификационной группы присоединятся к действующим чемпионам Дании и Финляндии на финальном этапе, который пройдет с 16 по 20 февраля 2021 года в Вантаа, Финляндия.