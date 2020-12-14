Владимир Мальков в составе сборной России стал обладателем путевки в плей-офф чемпионата Европы

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В составе сборной команды России выступил ведущий бадминтонист Саратовской области, занимающийся спортивной школы «Олимпийские ракетки», спортсмен ГБУ «СОЦСП», мастер спорта международного класса Владимир Мальков.По итогам турнира команда сборной России одержала победу в группе 2 отборочного этапа чемпионата, тем самым став обладателем путевки в плей-офф.С 10 по 12 декабря отборочные этапы чемпионата Европы проходили в 6-ти странах Европы: Англии, Португалии, Франции, Германии, Австрии и Бельгии. Победители каждой квалификационной группы присоединятся к действующим чемпионам Дании и Финляндии на финальном этапе, который пройдет с 16 по 20 февраля 2021 года в Вантаа, Финляндия.